Более 1700 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за минувшие сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За минувшие сутки на дорогах Сахалина не произошло ни одного ДТП с пострадавшими. Однако сотрудники Госавтоинспекции выявили и пресекли 183 нарушения правил дорожного движения. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, за сутки полицейские отстранили от управления 5 нетрезвых водителей и задержали 16 человек, которые не имели прав либо лишились их по решению суда.
Инспекторы привлекли к ответственности водителей за различные нарушения. Один автомобилист выехал на встречную полосу. Ещё один управлял незарегистрированной машиной, а другой — автомобилем без госномеров. Полицейские оштрафовали 25 водителей за тонировку стёкол и 15 человек за технические неисправности транспорта. Трёх нарушителей наказали за несоблюдение требований дорожных знаков и правил парковки. Также инспекторы составили протокол на одного пешехода, нарушившего ПДД.
Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции оформили 11 административных материалов на водителей, которые не уплатили вовремя ранее выписанные штрафы. Полицейские задержали и отправили на спецстоянку 8 автомобилей. Стационарные камеры фото- и видеофиксации за минувший день зафиксировали 1750 нарушений правил дорожного движения.
