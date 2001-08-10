Глава СК России потребовал доклад по делу о врачебной ошибке на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
После операции состояние пациентки из Сахалинской области резко ухудшилось, что привело к повторному хирургическому вмешательству и длительной реабилитации.
Женщина также заявила о возможных мошеннических действиях лечащего врача, который якобы потребовал перевести ему часть денег за лечение.
Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области, глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал у сахалинских коллег срочный доклад о расследовании этого уголовного дела.
Федеральный телеканал распространил информацию о некачественной медицинской помощи местной жительнице. В ответ на общественный резонанс сотрудники следственного управления СК России по Сахалинской области возбудили уголовное дело. Правоохранители квалифицируют произошедшее по статье 118 УК РФ, которая предусматривает ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично поручил руководителю регионального управления Борису Базарову подготовить и направить доклад. В документе начальник требует отразить не только ход самого расследования, но и дать правовую оценку каждому доводу, который прозвучал в телевизионном сюжете.
09:19 Сегодня Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
09:31 Сегодня Более 1700 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за минувшие сутки
10:01 Сегодня Житель Охи получил реальный срок за три удара ножом во время пьяной ссоры
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
12:47 3 Апреля Участники, инвалиды ВОВ и дети войны получат бесплатные билеты на рейсы «Авроры»
09:32 2 Апреля Дошкольники Южно-Сахалинска сдали на переработку более 65 килограммов вторсырья
12:30 3 Апреля «Горный воздух» приглашает сахалинцев на «Снежный Фестиваль»
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
