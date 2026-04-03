Участники, инвалиды ВОВ и дети войны получат бесплатные билеты на рейсы «Авроры»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Авиакомпания «Аврора» объявила акцию ко Дню Победы: участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также «дети войны» смогут бесплатно летать на всех собственных внутренних рейсах перевозчика. Акция действует до конца 2026 года, а оформить льготные билеты можно с 1 апреля по 31 декабря на рейсы, которые авиакомпания выполняет с 1 мая по 31 декабря.

Как рассказали ТИА «Острова» в авиакомпании «Аврора», каждый участник акции имеет право оформить бесплатную перевозку также для одного сопровождающего.

Генеральный директор «Авроры» Константин Сухоребрик прокомментировал: компания предлагает ветеранам бесплатную поездку своими рейсами, чтобы они могли навестить детей и родственников, посетить дорогие сердцу места или почтить память ушедших близких. Он назвал это скромным «спасибо» тем, кто совершил невозможное, данью памяти подвигу народа и благодарностью поколению, вынесшему испытания Великой Отечественной войны.

Оформить авиабилеты можно в собственных офисах продаж «Авроры» или у агентов. Подробную информацию об акции желающие могут получить в контакт-центре авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88 - звонки из всех городов и регионов России бесплатные, а также в агентствах.