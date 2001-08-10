Эксперт из Словении провел семинар для тренеров на "Горном воздухе"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Национальная Лига инструкторов организовала на Сахалине семинар для тренеров по горнолыжному спорту, который провёл всемирно известный эксперт Санди Муровец. Мероприятие прошло на трассах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», где словенский специалист провёл практические занятия для более чем 20 инструкторов.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, мастер-класс посетили не только сахалинские тренеры, но и преподаватели из Шерегеша (Кемеровская область) и Хабаровского края. В рамках трёхдневного «технического» лагеря участники разбирали и отрабатывали технические элементы на лыжах 90 и 125 сантиметров, занимались постановкой ситуационных трасс и посещали теоретические семинары.
«Я очень надеюсь, что тренеры передадут полученный опыт своим подопечным. На острове идеальные условия для развития чемпионов», — отметил Санди Муровец. Один из участников, преподаватель СШОР по горнолыжному спорту Южно-Сахалинска Евгений Зарохович, поделился впечатлениями: «Мы уже выстраиваем систему обучения детей по его методике. Каждый раз эксперт добавляет тонкости в свою программу, интересно слушать и применять все знания на практике».
Санди Муровец - директор сборных команд Словении, советник президента Международной Ассоциации инструкторов по лыжному спорту, автор книги и создатель современной методики подготовки горнолыжников.
