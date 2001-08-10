Дебетовые карты Tinkoff: основные преимущества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прежде чем оформить дебетовые карты Тинькофф банка стоит разобраться, что она собой представляет и какие преимущества дает. Дебетовой картой называется банковский продукт, который предназначен для хранения средств и осуществления платежей. Простыми словами – это карта, на которой находятся ваши деньги, используемые для оплаты покупок, накопления, переводов. Также на нее можно получать зарплату, пенсию и другие выплаты.

Что представляет собой дебетовая карта от Tinkoff

Дебетовая карта Tinkoff – это практичный и легкий способ оплаты покупок. Она предоставляет ряд преимуществ, чтобы сделать ваши покупки быстрыми и простыми. Первое и главное преимущество дебетовой карты Tinkoff – это возможность получения кэшбэка. Каждый раз, когда вы делаете покупку с помощью карты, вы получаете вознаграждение. Это позволяет получать доход за регулярные покупки.

Рассмотрим основные плюсы использования данной карты:

начисление кэшбэка деньгами;

зачисление процента на остаток;

возможность снятия средств без комиссии;

возможность осуществления бесплатного обслуживания;

мультивалютность;

высококачественный сервис.

Кроме этого, сроки изготовления занимают не более двух дней. А получить карту можно, не выходя из дома, курьер привезет ее сам прямо к вашей двери.

Как оформить карту в банке

Главная отличительная особенность банка "Тинькофф" заключается в дистанционном обслуживании. А это значит, что оформить данный банковский продукт можно онлайн на сайте банка с использованием компьютера или, подключив мобильное приложение на телефон. Для этого необходимо:

Зайти на официальный сайт. Нажать «оформить карту». Заполнить форму и нажать «оформить». Подписать договор при получении карты. Активировать для начала использования.

После подачи заявки в течение 24 часов вам перезванивает сотрудник банка для уточнения удобного времени доставки. Кроме этого, можно оформить электронный дубликат, удобный для оплаты онлайн-покупок.

В заключении можно отметить, что грамотный подход к использованию банковского данного продукта обеспечивает получение выгоды от кэшбэка, процентов на остаток, скидок и других преференций ее держателям. Средства, которые находятся на карте, защищены от краж, необходимо только придерживаться правил безопасности. Особым преимуществом является обмен валют по выгодному курсу онлайн.