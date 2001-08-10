Дебетовые карты Tinkoff: основные преимущества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прежде чем оформить дебетовые карты Тинькофф банка стоит разобраться, что она собой представляет и какие преимущества дает. Дебетовой картой называется банковский продукт, который предназначен для хранения средств и осуществления платежей. Простыми словами – это карта, на которой находятся ваши деньги, используемые для оплаты покупок, накопления, переводов. Также на нее можно получать зарплату, пенсию и другие выплаты.
Что представляет собой дебетовая карта от Tinkoff
Дебетовая карта Tinkoff – это практичный и легкий способ оплаты покупок. Она предоставляет ряд преимуществ, чтобы сделать ваши покупки быстрыми и простыми. Первое и главное преимущество дебетовой карты Tinkoff – это возможность получения кэшбэка. Каждый раз, когда вы делаете покупку с помощью карты, вы получаете вознаграждение. Это позволяет получать доход за регулярные покупки.
Рассмотрим основные плюсы использования данной карты:
- начисление кэшбэка деньгами;
- зачисление процента на остаток;
- возможность снятия средств без комиссии;
- возможность осуществления бесплатного обслуживания;
- мультивалютность;
- высококачественный сервис.
Кроме этого, сроки изготовления занимают не более двух дней. А получить карту можно, не выходя из дома, курьер привезет ее сам прямо к вашей двери.
Как оформить карту в банке
Главная отличительная особенность банка "Тинькофф" заключается в дистанционном обслуживании. А это значит, что оформить данный банковский продукт можно онлайн на сайте банка с использованием компьютера или, подключив мобильное приложение на телефон. Для этого необходимо:
- Зайти на официальный сайт.
- Нажать «оформить карту».
- Заполнить форму и нажать «оформить».
- Подписать договор при получении карты.
- Активировать для начала использования.
После подачи заявки в течение 24 часов вам перезванивает сотрудник банка для уточнения удобного времени доставки. Кроме этого, можно оформить электронный дубликат, удобный для оплаты онлайн-покупок.
В заключении можно отметить, что грамотный подход к использованию банковского данного продукта обеспечивает получение выгоды от кэшбэка, процентов на остаток, скидок и других преференций ее держателям. Средства, которые находятся на карте, защищены от краж, необходимо только придерживаться правил безопасности. Особым преимуществом является обмен валют по выгодному курсу онлайн.
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