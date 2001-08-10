Опасно ли гадание на картах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

О гадании на картах существует множество предрассудков. Есть люди, которые считают, что карты Таро привлекают несчастья, потому что предсказанные неприятности обязательно сбываются. Но карты нужны, чтобы прогнозировать события будущего. Инфантильные люди считают, что в жизни должны происходить лишь позитивные события, а предсказанный негатив списывают на вредоносное влияние карт. Какую на самом деле опасность несут гадания на картах, расскажем в этой статье.

В чем заключается опасность

«Безопасно ли гадать на Таро?» – интересует тех, кто впервые задумался обратиться к этому предсказательному инструменту. В действительности, невзирая на все предрассудки, гадание для психически здоровой, гармоничной личности не принесет никакого вреда. Но есть ситуации, когда прогнозирование будущих событий на картах может привести к негативным последствиям. Прежде всего, рассмотрим психологические опасности гадания на картах Таро:

При частом гадании развивается зависимость, человек и дня прожить не может без подсказки карт. Так он утрачивает способность самостоятельно принимать решения.

Человек перестает себе доверять, своим ощущениям, он постоянно нуждается в том, чтобы его направляли карты.

Если арканы Таро толкуются неправильно, то гадающий может сделать неверные шаги. В результате этих действий он может потерять друзей, любимых, работу. В итоге гадающий получает несчастливую судьбу.

Карты Таро – это каналы передачи энергии, а это значит, что помимо психологического аспекта гадания влияют на энергетику человека.

Энергетическая опасность гадания на картах:

Процесс прорицания может лишить сил человека, т. к. дело это энергозатратное.

Привлечение сущностей астрального плана, которые могут паразитировать на энергии человека.

Потеря контакта с реальностью, уход в мир иллюзий и фантазий.

Подпитка из разрушающих ауру, деструктивных источников.

Если отрицательное влияние на психику исправить можно с помощью самоанализа или на консультациях с опытным психотерапевтом, то чистка ауры – процесс более сложный и менее очевидный для обывателя.

Какой вред гадания могут принести начинающим тарологам

Процесс гадания требует от таролога серьезных эмоциональных затрат. Раскладывая карты, вы открываетесь, тут же образуется связь между гадателем и вопрошающим. Таролог становится уязвим перед влиянием эмоций и намерений заказчика расклада.

На себя гадать тоже не безопасно, энергетика таролога меняется после взаимодействия с картами Таро. Через процесс гадания вы влияете на свою судьбу, без достаточных навыков работы с инструментом начинающий практик может изменить будущее в худшую сторону.

Новичок воспринимает сообщения карт очень буквально, а не как совет или один из наиболее вероятных вариантов развития событий. Такое понимание сообщений от карт вредит и ломает судьбу.

Когда гадать совсем нельзя

В некоторых ситуациях правильным будет полный отказ от раскладывания карт Таро:

Нельзя брать в руки колоду ради забавы, Высшие силы накажут шутника.

Не приступайте к гаданию в плохом настроении, карты моментально улавливают состояние таролога, в результате они выдают пугающий прогноз.

Беременным женщинам нужно отдавать свое внимание малышу, а занятие прорицанием лучше отложить на время, когда ребенок родится и подрастет.

Если человек строго придерживается правил религии, запрещающей предсказания будущего, например православия, то гадания на картах недопустимы, не только в дни церковных праздников, но в другое время.

Нельзя гадать детям, они – открытые души, и в мир взрослой жизни не стоит их приводить раньше положенного времени.

Гадание другому человеку бесплатно не принесет пользы, поэтому обязательно следует проявлять уважение к Таро и Высшим силам, брать достойную плату за работу с картами.

Вред ежедневных гаданий

О вреде ежедневных гаданий на картах Таро говорят многие специалисты. Каждый день раскладывать карты запрещается нетерпеливым людям, желающим увидеть позитивное предсказание вместо чего-то плохого, о чем предупредили Таро. Обычно за гаданием обращаются, когда есть важный вопрос, но если спрашивать карты Таро об одном и том же каждый день, то получите много противоречивых ответов и неразбериху в загаданной ситуации. Профессиональные тарологи гадают не просто каждый день, а в течение одного дня делают по несколько раскладов, но вопросы, с которыми они работают, разные.

Чтобы научиться толковать карты таро и точно знать, можно ли гадать в том или ином случае, нужно найти хорошего проводника, который передаст вам теорию и поделится практическими наработками. Такие специалисты есть в академии эзотерики и астрологии https://elarus.ru/.