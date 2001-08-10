Дорожные знаки обозначения населенных пунктов: особенности и различия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Указатели с обозначением населенных пунктов на знаке сообщают водителю его название и месторасположение, а также и множество другой важной информации.
Чтобы обеспечить порядок дорожного движения в городе и сельской местности, знаки подчиняются стандартам, несущим в себе смысловую нагрузку для автомобилистов.
Выбирая знак, необходимо неукоснительно их соблюдать.
Особенности разметки указателей населенных пунктов
При въезде в новый населенный пункт водителя необходимо уведомить о ряде фактов: его названии, скоростном режиме и месте, где тот вступает в силу.
Для этого существует специальная разметка на знаках.
· Если дорога проходит вдалеке от основной городской застройки, устанавливают указатель на синем полотне, который обозначает ограничение скорости до 90 км/час. Действуют правила, предписанные для загородных дорог и автомагистралей.
· В случае, если, продолжая движение по выбранной дороге, водитель попадет в основной массив населенного пункта, устанавливается знак на белом полотне. Увидев его, автомобилисты будут знать, что перед пересечениием данного знака необходимо снизить скорость до 60 км/час и следовать правилам движения в городе.
· Указатели на зеленом полотне сохраняют правила движения предшествующего участка дороги.
Знаки, обозначающие населенный пункт относятся к категории информационных и устанавливаются на расстоянии от 150 до 300 перед областью покрытия.
Обозначение располагают при въезде и выезде из города, во втором случае используют разметку «Конец населенного пункта».
Указатели должны полностью отвечать требованиям стандартов светоотражения и типоразмера, предписанным ГОСТами для данного участка дороги.
Разметка наносится на устойчивый к коррозии и физическому воздействию материал.
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Дорожный знак – залог безопасности движения, поэтому его выбору необходимо уделить особое внимание.
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