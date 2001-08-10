Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В большинстве ситуаций прибыльная предпринимательская деятельность невозможна без грамотной рекламы. В современных реалиях компании часто дополняют традиционное продвижение с помощью средств массовой информации BTL-мероприятиями. Для организации таких ивентов потребуются услуги промоутеров. Опытные сотрудники позволяют повысить заинтересованность публики, улучшить лояльность аудитории, а также нарастить товарооборот. В статье мы обсудим, кто такой промоутер, а также чем занимаются представители этой профессии.

Кто такие промоутеры

Промоутер – это человек, занимающийся продвижением товаров, услуг и брендов, а также привлечением внимания публики к определенному событию. Ни одно промо-мероприятие не обходится без таких сотрудников. Они – сердце BTL-акций. Основная задача таких работников состоит в содействии увеличения узнаваемости продукции или торговой марки, популяризации товаров и услуг. У этих сотрудников обширный спектр задач,их часто привлекают для проведения дегустаций, сэмплинга, благотворительных вечеров, выставок, презентаций и других похожих мероприятий.

Особого внимания заслуживают промоутеры с лайтбоксами. Светящийся стенд – это уже действенная реклама, особенно, когда речь заходит о вечернем времени суток. В комбинации с опытным консультантом такой маркетинговый инструмент становится максимально полезным. Промо-сотрудник проинформирует целевую аудиторию о новых продуктах и действующих акциях, мотивирует людей посетить заведение или совершить покупку. При этом специалист с легкостью переносит светящуюся панель из одного места в другое, что дает возможность значительно увеличить охват. Переходите на сайт btl-me.ru/uslugi/lightbox и сможете нанять лучших промоутеров с лайтбоксами в городе.

Основные функции промоутеров

Ключевая цель таких сотрудников состоит в том, чтобы продвигать товар, услугу или бренд. Работа промоутера предполагает выполнение следующих функций:

привлечение внимания публики к заведению или событию, создание ажиотажа;

консультирование клиентов;

проведение розыгрышей и лотерей, организация опросов и анкетирование;

презентация товаров и пр.

Также промо-работники могут предлагать клиентам листовки, флаера, буклеты и бесплатные образцы товаров.

Основные разновидности промоутеров

Выделяют такие подвиды промоутеров:

флагомахи – их часто нанимают, чтобы привлечь внимание клиентов к новому заведению;

громкоговорители – с помощью специальных речевок зазывают публику посетить магазин, бутик, кафе или рекламное мероприятие;

модели – парни и девушки с идеальной внешностью улучшают имидж бренда, стимулируют посетителей ивента к заключению сделок, часто промо-моделей нанимают для сопровождения важных гостей;

ростовые куклы – яркие и оригинальные наряды видны издалека, что позволяет привлечь больше людей, а также увеличивает заинтересованность гостей.

Преимущества привлечения промо-специалистов

Есть несколько причин популярности промоутеров:

универсальность – таких работников можно привлекать для абсолютно любых рекламных акций;

невысокая стоимость – услуги промо-сотрудников обходятся сравнительно недорого, что дает возможность организовать эффективное мероприятие без значительного бюджета;

Почему следует ответственно подойти к выбору промоутеров

Главное отличие рекламы с привлечением промоутеров состоит в живом контакте между промо-сотрудниками и целевой аудиторией. Именно профессионализм такого работника влияет на то, как воспримет клиент продвигаемую продукцию или торговую марку. Фактически, промо-сотрудник выступает лицом бренда на момент проведения рекламной акции. Как результат, важно подбирать опытных специалистов, которые отличаются следующими качествами:

общительность;

доброжелательность;

умение вести себя в стрессовых ситуациях;

доскональные знания о продвигаемом бренде;

пунктуальность.

Опытный промо-сотрудник сможет существенно повысить эффективность мероприятия. Но если работник будет вести себя с клиентами недоброжелательно, у клиента сформируется отрицательное впечатление и о самом бренде. Это еще раз говорит о том, что нужно тщательно отбирать промоутеров.

Где нанять опытных промо-специалистов

Компания «МЫ» – это популярное креативное агентство, готовое предоставить в распоряжение клиентов команду опытных промоутеров для организации всевозможных маркетинговых мероприятий. Компания оказывает услуги в большинстве крупных городов страны, заказчиков тут ждут такие преимущества:

подбор сотрудников от 1 рабочего дня;

предоставление уже обученных промо-работников славянской внешности;

контроль поведения сотрудников на всех этапах организации рекламного мероприятия;

широкий выбор промоутеров – менеджеры «МЫ» сформируют команду с навыками, необходимыми для проведения конкретного ивента;

прозрачная ценовая политика.

Провести эффективное BTL-мероприятие просто. Достаточно перейти на сайт, btl-me.ru/uslugi/lightbox, и опытные специалисты организуют требуемую рекламную кампанию «под ключ»!