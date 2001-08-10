Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Любой владелец бизнеса стремится к минимизации издержек. Большее их количество приходится на ИТ-инфраструктуру. Это легко объяснить. У работников должны быть качественные персональные компьютеры, специализированное ПО, огромное множество систем, приложений и утилит. Всё это нужно оплачивать, поддерживать и развивать. В настоящее время можно арендовать выделенный сервер под 1С на сайте компании HostZealot https://hostzealot.ru/servers/arenda-vydelennykh-serverov-dlya-1s и снять с себя часть лишних забот.

Для чего нужна аренда сервера под 1С

На виртуальные сервера можно устанавливать всё что угодно, в том числе 1С. Аренда сервера под 1С подходит почти всем. Любая фирма найдет свои достоинства: простая синхронизация, экономическая выгода, удобство и доступность, понятная панель управления, стабильность.

Аренда выделенного сервера у компании HostZealot имеет следующие преимущества:

круглосуточная русскоязычная поддержка (настройка и управление сервером при необходимости);

возможность приобретения дополнительного пространства для резервного копирования;

выдача всех готовых конфигураций в течение нескольких часов после приобретения;

конфигурация собирается персонально (клиенты компании имеют возможность арендовать сервер под 1С, собранный по индивидуальному заказу с указанными характеристиками аппаратного обеспечения);

множество локаций по всему миру на выбор;

поддерживает типы дисков: SATA, SSD, SAS, NVMe;

возможность объединения серверов в единый пул в пределах одной локации;

корпоративные решения (от одноюнитовых и высокоплотных шасси до многоюнитовых гигантов);

полное или частичное администрирование при поддержке специалистов;

полный спектр линейки процессоров, от экономных Atom до флагманских E5;

на серверах нативно поддерживается адресный протокол IPv6;

возможность перезагрузки и управления сервером с помощью IPMIv2.

Прежде чем арендовать сервер под 1С, необходимо учесть системные требования. Должен быть установлен процессор с архитектурой x86-64, оперативная память нужна от 2048 Мб и выше, жесткий диск от 40Гб и выше, встроенное устройство чтения компакт-дисков, USB-порт и SVGA-видеокарта.

Что такое логи сервера и для чего они нужны

Владельцам бизнеса также стоит побеспокоиться о регулярной проверке логов сервера. Если говорить простыми словами, это особые файлы, фиксирующие и хранящие системную информацию о работе устройства. Они содержат в себе следующую информацию:

появляющиеся в процессе работы ошибки;

показатель посещаемости;

сведения о поисковых запросах;

попытки входа и выхода для учетной записи;

данные о работе почтового сервиса;

сведения планировщика задач и т. д.

Применение серверных журналов дает больше возможностей, если сравнивать с обычным сканированием сайта. Файлы журналов VPS 一 единственный надежный источник, показывающий сканирование сайта поисковыми ботами, и влияние этого показателя на SEO. Приобретенные данные лучше всего будет применить для оптимизации качества сканирования. Регулярно проводимый просмотр этих файлов позволит лучше понять, как поднять позиции проекта в поисковой выдаче, общий объем трафика, а также количество конверсий и продаж. Характер информации в логах сервера будет зависеть от их расположения, предназначения и установленных администратором настроек.

Как правило, логи сохраняются на жестком диске или SSD-накопителе основного сервера. Чаще всего это корневая директория хостинга, системная папка «логс». На сайте хостинг-провайдера HostZealot https://hostzealot.ru/blog/about-servers/cto-takoe-logi-servera-i-dlya-cego-nuzny можно подробнее ознакомиться с информацией о том, как правильно расшифровать логи и где их найти.