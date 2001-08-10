Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стеклоткань – во многом уникальный материал, широко применяемый в строительной сфере. Также различные вариации материала используются и в промышленности: например, при производстве автомобилей и катеров, изоляции. Её продают многие компании: например, в каталоге "АНТА ГРУПП", доступном по ссылке https://antagroup.ru/catalog/zashchitnye_pokrytiya/steklotkan/, представлены сразу несколько позиций, которые приятно удивят желающих купить стеклоткань в Екатеринбурге. За счёт чего материал является настолько универсальным – и есть ли у него недостатки?

Особенности стеклоткани

Конечные характеристики применяемой в промышленности и производстве стеклоткани весьма близки к исходному материалу, то есть стеклу. Например, материал имеет прекрасную механическую прочность – по показателю удельного сопротивления он уверенно обходит стальную проволоку. Можно отметить и следующие особенности:

хорошие изоляционные свойства;

устойчивость к возгораниям;

возможность качественного и лёгкого сцепления с деревом, металлом;

устойчивость к ультрафиолетовому излучению и химическим реакциям.

Также материал отличается лёгкостью: квадратный метр весит около 200-300 грамм, что в разы упрощает как доставку, так и переноску. При этом цена на стеклоткань делает её доступной даже для частных покупателей.

Плюсы и минусы стеклоткани

Как и у любого материала, у стеклоткани есть как плюсы, так и минусы. Например, она характеризуется повышенной ломкостью, а превышение предельных нагрузок с большой долей вероятности приведёт к растрескиванию. Также важно соблюдать защитные меры: при попадании частичек стеклоткани на открытые участки кожи не исключено возникновение контактного дерматита. Однако плюсов у материала определённо больше. Например, ресурс эксплуатации – до 50 лет, что при грамотном её применении минимизирует расходы и позволяет сократить межремонтные интервалы. Кроме того, плюсами её применения считаются:

безопасность для экологии;

отличная устойчивость к влаге;

возможность применения практически в любых погодных условиях;

гибкость и минимальная чувствительность к ударной нагрузке;

низкий расход.

Также широкий спектр вариантов готовой продукции позволяет найти именно тот, который нужен в конкретных условиях. Например, при работах с кровлей стоит купить стеклоткань из базальта, производство печатных плат диктует необходимость применения электроизоляционной вариации. А кремнеземная – вариант, который лучше всего выдерживает высокие температуры (до + 1000 градусов).

Таким образом, стеклоткань – это долговечный и доступный в плане цены материал, который сочетает простоту применения и широкую его вариативность. И дополнительным плюсом будет достаточно большое количество компаний, где купить стеклоткань можно с доставкой до места проведения работ.