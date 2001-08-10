Что включает комплект оборудования для интернета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Многие абоненты предпочитают пользоваться модемами и роутерами для выхода в сеть за городом. В дачном доме или загородном коттедже подключить проводной интернет практически невозможно. Спутниковые технологии обходятся слишком дорого, поэтому пользователи выбирают мобильный интернет. Если сеть за городом ловит плохо, может потребоваться специальный комплект. Подобрать симку для модемных устройств с безлимитом можно через магазин ВсеСимки.

Чтобы пользоваться доступом за городом было комфортно, стоит подобрать комплект сетевого оборудования. Наборы предлагают многие магазины. Отдавать предпочтение стоит устройствам надежных брендов. Установить оборудование можно самостоятельно. Ниже рассмотрим, какие приборы включены в комплекты.

Купить комплекты для интернета

Комплекты отличаются наполнением. Но чаще они включают следующие приспособления:

Маршрутизатор. Это специальное сетевое оборудование, с помощью которого можно организовать раздачу сигналов нескольким гаджетам. Сигналы передаются по беспроводной сети Wi-Fi. Роутеры могут передавать их на расстояние до пятидесяти метров. Маршрутизаторы могут работать при скорости до 300 Мбит/с.

Модем. На даче можно использовать модемы с поддержкой сети третьего или четвертого поколения. Модемное устройство необходимо, чтобы преобразовывать сигналы между антенной и маршрутизатором. Производители выпускают разные модели, которые отличаются эксплуатационными характеристиками.

Антенны. Такие устройства могут потребоваться для усиления слабого сигнала в зонах плохого приема. Обычно это коттеджные городки и дачные участки. Приемник монтируют на крыше или фасаде дома. К модему она подключается при помощи специального кабеля. Благодаря ей, обеспечивается стабильный доступ. Желательно использовать те модели, которые работают по технологии MIMO. Эта технология обеспечивает передачу нескольких потоков информации по одному каналу связи.

Симка. Она необходима, чтобы работал модем. Когда карточка будет установлена в модем, оператор сможет идентифицировать номер, тариф и счет абонента. Чаще пользователи отдают предпочтение безлимитным тарифным планам. Тогда доступ не будет ограничен по объему мобильного трафика.

Пигтейлы. Эти приспособления нужны, чтобы соединять антенны с модемом. По кабелю будут передаваться усиленные антенной сигналы.

Интернет-магазин оборудования для интернета – это масса различных устройств, сим-карт с разнообразными тарифами. Выбирайте готовые комплекты, которые улучшат качество сигнала. Мастера за два часа установят и настроят оборудование. Можно заняться настройками самостоятельно. Но если будут допущены ошибки, устройства не смогут нормально функционировать.