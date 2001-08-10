На Сахалине задержан подозреваемый в убийстве женщины и покушении на убийство ее знакомой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 августа 2026 года, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства и покушения на убийство.

По версии следствия, в ночь с 17 на 18 августа 2026 года 39-летний подозреваемый прибыл в квартиру своей знакомой, расположенную по проспекту Курильскому в пгт. Южно-Курильск. Там он нанес женщине не менее двух ножевых ударов в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Сразу после этого злоумышленник совершил нападение на вторую женщину, нанеся ей не менее двух ножевых ударов в область грудной клетки и живота. Однако его преступный умысел не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам: благодаря своевременно оказанной очевидцами медицинской помощи потерпевшая выжила.

Сотрудниками Отдела МВД России «Южно-Курильский» во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был оперативно установлен и задержан.

В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции.

Следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство) и частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на убийство двух и более лиц).