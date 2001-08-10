Тихоокеанское
информационное агентство
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18:17, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Полиция изъяла 496 граммов пороха у жителя Южно-Сахалинска

Полиция изъяла 496 граммов пороха у жителя Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудникам уголовного розыска УМВД России «Южно-Сахалинск» поступила оперативная информация о возможном хранении взрывчатых веществ 75-летним местным жителем.

В ходе обыска, в квартире подозреваемого была обнаружена и изъята банка с рассыпчатым веществом внутри, по внешним признакам схожим с порохом. По результатам проведённой экспертизы установлено, что изъятое вещество является промышленно изготовленным бездымным одноосновным пластинчатым порохом и относится к взрывчатым веществам метательного действия, общей массой 496,0 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Материал подготовлен на основе предварительных данных

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