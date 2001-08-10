Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершился четвёртый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б». Островные волейболистки встречались на домашней площадке с командой «Томичка» из Томска.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, в первом матче подопечные Олега Ляпугина уступили лишь в первой партии, после чего взяли инициативу в свои руки и смогли переиграть соперника в остальных трёх – победа со счётом 3:1 (21:25, 25:10, 25:14, 25:16).

Вторая игра сложилась более предсказуемо: хозяева площадки детально разобрали соперника, вышли с другим настроем и с первых мячей оказывали давление, играли дисциплинированно и выполнили все установки тренерского штаба. В итоге – уверенная победа 3:0 (25:12, 25:16, 25:18).

Главный тренер Олег Ляпугин подвёл итоги тура: «Четвёртый тур мы дома провели уверенно, выиграли две игры, болельщикам огромное спасибо за поддержку, было приятно играть при полных трибунах! Самое главное, что команда играла в своё удовольствие, и я кайфовал вместе с ними».

По итогам прошедших матчей волейбольная команда «Сахалин» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 21 очко и имея всего одно поражение из восьми матчей.

Следующий тур пройдёт с 21 по 22 ноября в Хабаровске, где островная команда проведёт два матча с командой «Амурские Тигрицы-ДВГАФК».