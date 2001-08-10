Сахалинские волейболистки победили "Томичку" со счётом 3:1 и 3:0
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершился четвёртый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б». Островные волейболистки встречались на домашней площадке с командой «Томичка» из Томска.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, в первом матче подопечные Олега Ляпугина уступили лишь в первой партии, после чего взяли инициативу в свои руки и смогли переиграть соперника в остальных трёх – победа со счётом 3:1 (21:25, 25:10, 25:14, 25:16).
Вторая игра сложилась более предсказуемо: хозяева площадки детально разобрали соперника, вышли с другим настроем и с первых мячей оказывали давление, играли дисциплинированно и выполнили все установки тренерского штаба. В итоге – уверенная победа 3:0 (25:12, 25:16, 25:18).
Главный тренер Олег Ляпугин подвёл итоги тура: «Четвёртый тур мы дома провели уверенно, выиграли две игры, болельщикам огромное спасибо за поддержку, было приятно играть при полных трибунах! Самое главное, что команда играла в своё удовольствие, и я кайфовал вместе с ними».
По итогам прошедших матчей волейбольная команда «Сахалин» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 21 очко и имея всего одно поражение из восьми матчей.
Следующий тур пройдёт с 21 по 22 ноября в Хабаровске, где островная команда проведёт два матча с командой «Амурские Тигрицы-ДВГАФК».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
08:55 Сегодня В Охе мужчина из ревности до смерти избил сожительницу
10:17 Сегодня В Южно-Сахалинске прошли чемпионат и первенство области по каратэ
09:13 Сегодня У жителя Поронайска нашли смесь табака с гашишным маслом
09:11 Сегодня Ранее судимая жительница Южно-Сахалинска украла игровую приставку в магазине
14:36 12 Ноября На Сахалине в 2026 году обустроили 30 автобусных остановок
11:55 11 Ноября На дорогах Южно-Сахалинска продолжают противогололёдную обработку
10:44 13 Ноября Спецслужбы обезвредили условного террориста в спортшколе "Кристалл" в Южно-Сахалинске
16:43 12 Ноября В Ново-Александровске родители вместе с детьми создают открытки о Сахалине
12:44 23 Октября На Сахалине организаторы незаконной миграции осуждены на большие сроки
11:06 30 Октября За 29 октября на Сахалине зарегистрировали пять ДТП с пострадавшими
09:52 26 Октября На Сахалине автоинспекторы за выходные задержали 27 пьяных водителей и 38 – без прав
08:03 5 Ноября Полиция Южно-Сахалинска выяснила куда ушли похищенные у дольщиков деньги
Выбор редакции
- 10:17 Сегодня В Южно-Сахалинске прошли чемпионат и первенство области по каратэ
- 12:44 Вчера На Сахалине открылась выставка книг-малюток на иностранных языках
- 11:31 Вчера На Сахалине обсудили вопросы вторичной переработки мусора
- 10:47 16 Ноября Сахалинцев приглашают ознакомиться с главным делом жизни Владимира Даля
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Сейчас, через 6 лет после COVID, как вы думаете: сильно ли он повлиял на вашу жизнь?