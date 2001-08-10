16:41, | Новости спорта Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске откроется чемпионат России по следж-хоккею
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торжественная церемония открытия чемпионата России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (второй круг) в дисциплине «хоккей-следж» состоится 7 октября в 12:00 во дворце спорта «Кристалл».
В этот день в 12:30 на льду выступят «Сахалинские львы» – они померятся силами с «Локо-следж» из Ярославля. Любителей спорта приглашают на трибуны «Кристалла» поддержать команды. Вход свободный.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, подробное расписание игр размещено на сайте областного министерства спорта.
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Новости спорта Сахалина и Курил
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