В Южно-Сахалинске откроется чемпионат России по следж-хоккею

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественная церемония открытия чемпионата России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (второй круг) в дисциплине «хоккей-следж» состоится 7 октября в 12:00 во дворце спорта «Кристалл».

В этот день в 12:30 на льду выступят «Сахалинские львы» – они померятся силами с «Локо-следж» из Ярославля. Любителей спорта приглашают на трибуны «Кристалла» поддержать команды. Вход свободный.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, подробное расписание игр размещено на сайте областного министерства спорта.