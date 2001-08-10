Тихоокеанское
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16:41, | Новости спорта Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске откроется чемпионат России по следж-хоккею

В Южно-Сахалинске откроется чемпионат России по следж-хоккею

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественная церемония открытия чемпионата России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (второй круг) в дисциплине «хоккей-следж» состоится 7 октября в 12:00 во дворце спорта «Кристалл».

В этот день в 12:30 на льду выступят «Сахалинские львы» – они померятся силами с «Локо-следж» из Ярославля. Любителей спорта приглашают на трибуны «Кристалла» поддержать команды. Вход свободный.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, подробное расписание игр размещено на сайте областного министерства спорта.

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