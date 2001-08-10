Сахалинская область присоединилась ко Всероссийскому спортивному диктанту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийский спортивный диктант прошёл на территории всех муниципалитетов Сахалинской области. Акцию поддержали более 800 представителей областных спортшкол, тренеров, специалистов профильной сферы, а также сотрудников и учеников общеобразовательных школ. Организаторами мероприятия выступили Олимпийский комитет России и Министерство спорта Российской Федерации.

На территории региона задействовали 21 площадку. Участникам предстояло ответить на 25 федеральных вопросов и 5 региональных в формате теста – об истории Олимпийских игр, правилах различных дисциплин, основах физиологии, здорового образа жизни и антидопинговых правилах.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, воспитанник областной школы самбо и дзюдо Владимир Приходько отметил, что решил принять участие в диктанте, потому что спорт – это не только физическая активность, но и повышение знаний в этой области.