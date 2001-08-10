Тихоокеанское
информационное агентство
5 Октября 2026
Сейчас 17:53
83,48|94,32
Корсаковские полицейские установили подростков, залезших на вышку
16:11, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинская область присоединилась ко Всероссийскому спортивному диктанту

Сахалинская область присоединилась ко Всероссийскому спортивному диктанту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийский спортивный диктант прошёл на территории всех муниципалитетов Сахалинской области. Акцию поддержали более 800 представителей областных спортшкол, тренеров, специалистов профильной сферы, а также сотрудников и учеников общеобразовательных школ. Организаторами мероприятия выступили Олимпийский комитет России и Министерство спорта Российской Федерации.

На территории региона задействовали 21 площадку. Участникам предстояло ответить на 25 федеральных вопросов и 5 региональных в формате теста – об истории Олимпийских игр, правилах различных дисциплин, основах физиологии, здорового образа жизни и антидопинговых правилах.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, воспитанник областной школы самбо и дзюдо Владимир Приходько отметил, что решил принять участие в диктанте, потому что спорт – это не только физическая активность, но и повышение знаний в этой области.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?