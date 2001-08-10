Светлана Николаева и Никита Егоров – победители первого дня Финала Кубка России по лыжероллерам на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Финал (III этап) Кубка России по лыжным гонкам (лыжероллеры) стартовал в Южно-Сахалинске. Мероприятие организовано в рамках реализации трёхлетней стратегии развития спорта в Сахалинской области, разработанной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.

В первый день состязаний на лыжероллерной трассе по ул. Венской состязались 55 сильнейших лыжников страны, представляющих Рязанскую, Брянскую, Архангельскую, Ярославскую, Тульскую, Воронежскую, Тверскую, Белгородскую, Ленинградскую, Пензенскую, Калужскую, Саратовскую и Сахалинскую области, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Чувашскую Республику, Санкт-Петербург и Москву. Спортсменов ожидали раздельные старты на дистанциях 10 км для девушек и 15 км – для мужчин.

- На мой взгляд, южно-сахалинская лыжероллерная трасса – самая сложная в России с технической точки зрения. Она делится здесь на два участка. Первый, который был построен ещё в 2006 году, это такой «технический». И вторая зона, которая построена чуть дольше – она посложнее. Тем не менее, для проведения этих соревнований она идеально подходит, - отметил технический делегат Финала Кубка России по лыжероллерам Вячеслав Веденин.

По итогам состязаний победителями стали представительница Архангельской и Ярославской областей Светлана Николаева (результат 29:56,0 секунды) и спортсмен из Ленинградской области Никита Егоров (38:09,7).

- Тактика была такая: очень сильно перетерпеть первую половину трассы, до самого верха, а там уже остаются только спуски и маленькие подъёмы. И уже это всё максимально отрабатывать, что я и сделала на втором круге. Поэтому результат, я считаю, показала очень хороший и довольна им, - поделилась подробностями Светлана.

Вторые места заняли Алина Кудисова (30:01,3) и Андрей Мельниченко (38:42,5) из Ханты-Мансийского АО. Тройки лидеров замкнули представительница Тульской области Виктория Лукашова (30:04,1) и лыжник из Рязанской области Андрей Алипкин (38:50,4).

Лучший результат среди сахалинцев показала Анна Кожинова, финишировав шестой (30:37,5).

Кубок продолжится 10 сентября на территории дронопорта «Пушистый». Спортсменов ожидает гонка преследования на 15 и 20 км. Начало в 12:00. Вход для зрителей свободный.