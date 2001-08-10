Сахалинцев приглашают на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционный «Ночной забег» пройдёт в Южно-Сахалинске 16 октября. Островитян будет ожидать дистанция протяжённостью 2 км на территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф», рассказали ТИА «Острова» в региональном минспорта.

Закрыть летний беговой сезон могут все желающие в возрасте 6 лет и старше. Участникам младше 18 лет необходимо иметь медицинское заключение о допуске и письменное разрешение родителей, остальным – только справка об отсутствии медицинских противопоказаний.

16 октября в 18:30 начнётся выдача номеров и фонариков. В 19:30 состоится официальная церемония открытия мероприятия и общая разминка. Старт будет дан в 20:00.

Помимо физкультурного мероприятия участников ждут, чай с угощениями и выступления музыкантов, а в 21:20 – розыгрыш призов.