В Южно-Сахалинске проходят тренировки по методике доктора Шишонина для всех желающих
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске реализуют комплекс мероприятий по популяризации здорового образа жизни и спорта – в рамках оздоровительного проекта «Кузница здоровья» в городе проводят бесплатные физкультурные занятия для всех желающих. Проект ведут специалисты МАУ «Спортивный город» в рамках государственной программы «Спорт России», утверждённой президентом Владимиром Путиным. «Кузница здоровья» сегодня – целое социальное движение: в 2023 году его запустил и возглавил известный российский врач Александр Шишонин, и его авторская методика лежит в основе тренировок на свежем воздухе. Комплекс упражнений обязательно включает разминку суставов, активную ходьбу и гимнастику.
В областном центре занятия проводят по расписанию МАУ «Спортивный город» на популярных площадках. По вторникам и пятницам в 18:30 горожане встречаются в парке имени Гагарина – здесь организуют разминку с упражнениями на растяжку разных групп мышц, затем динамичную ходьбу и дыхательную гимнастику с инструктором. Раз в две недели, по пятницам, аналогичные занятия проходят в Ботаническом саду. Тренировки проводят опытные инструкторы с профильным образованием. Участница проекта Наталья Десятова признаётся, что не пропускает ни одного занятия и уже почувствовала пользу: давление стабилизировалось, настроение улучшилось, энергии прибавилось.
Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, присоединиться к бесплатным занятиям могут как жители, так и гости города. Инструктор Кристина Иванова отметила, что тренировки помогают сохранять активный образ жизни и хорошую физическую форму, а также укрепляют иммунитет. Расписание занятий и другую информацию можно уточнить на официальном сайте «Спортивного города». Проект продолжает расширяться – в планах запуск дополнительных площадок в разных районах Южно-Сахалинска.
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