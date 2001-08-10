В Южно-Сахалинске пройдёт чемпионат России по страйкболу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Финал чемпионата России по страйкболу в дисциплине 1х1 пройдёт в Южно-Сахалинске 12 и 13 сентября. Местом проведения станет волейбольный центр областной столицы, расположенный на улице Горького, 7/3.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, островной регион принимает турнир столь высокого уровня уже второй год подряд. В прошлом сезоне здесь провели чемпионат России в дисциплине 2х2 – тогда всероссийская федерация страйкбола высоко оценила организацию соревнований.

Участие в турнире подтвердили 15 команд из восьми регионов страны. По две команды представят Москву, Краснодарский и Приморский края, Калининградскую, Ростовскую и Московскую области, а также Сахалинскую область. Ещё одна команда приедет из Томской области. Всего за награды поборются спортсмены из разных уголков России, а сахалинцы выступят перед домашней публикой.

Организаторы приглашают всех желающих поддержать островных спортсменов. Соревнования начнутся в 11:00 ежедневно, вход для зрителей свободный. Сахалинцам и гостям региона представится возможность увидеть напряжённые поединки в формате 1х1 и стать частью масштабного спортивного события федерального уровня.