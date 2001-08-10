Более 500 юных сахалинцев приняли участие в гонке с препятствиями «Pride Race»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лыжно-биатлонный комплекс «Триумф» принял самую массовую в стране детскую гонку с препятствиями «Pride Race». В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортсменов — около 550 юных островитян в возрасте от 2,5 до 15 лет.

Самые маленькие участники выступали вместе с родителями. Им предстояло преодолеть полосу препятствий длиной 500 метров с различными испытаниями.

Дети от 6 до 15 лет проходили 15 препятствий на дистанциях от 1000 до 1500 метров. Их ждали рукоходы, грязевые и водные преграды, переноски тяжестей, барьеры, сетки и другие испытания.

На дистанции 1000 метров в возрастной категории «6-7 лет» единственным призёром, прошедшим все испытания, стал Демид Смирнов.

Среди участников 8–9 лет на этой же дистанции первые места заняли Максим Разумов и Татьяна Деденко. Вторыми стали Дмитрий Истомин и Анастасия Овчинникова. Тройку лидеров замкнули Роман Дехтярук и Анна Бутакова.

На дистанции 1500 метров в возрастной категории «10-11 лет» победили Платон Новик и Арина Ашкрумова. Вторые места заняли Тимур Мурга и Рената Болтова. Третьими стали Никита Белобородов и Милада Павлова.

Среди участников 12–13 лет на этой же дистанции лидерами стали Иван Семёнов и Ксения Михневич. Второе место заняли Владислав Ким и Валерия Овчинникова. На третью ступень пьедестала поднялись Артур Королёв и Полина Дубикова.

В самой старшей возрастной группе «14-15 лет» победу одержали Егор Семёнов и Анна Кустова. Вторыми стали Иван Унтевский и София Унтевская. Тройку лидеров замкнул Алексей Кабаков.

В следующем году состоится юбилейный десятый сезон гонок для взрослых и детей.