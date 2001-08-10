Сахалинские спортсмены победили в чемпионате ДФО по гонкам с препятствиями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены Сергей Очканов и Светлана Голоденко стали победителями чемпионата Дальневосточного федерального округа по гонкам с препятствиями. Соревнования прошли на площадке лыжно-биатлонного комплекса «Триумф», где также состоялся открытый турнир на дистанции 100 метров, как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области.

За звание сильнейших боролись более 30 спортсменов из Сахалинской и Еврейской автономной областей, Камчатского, Хабаровского и Приморского краёв, а также из Республики Саха (Якутия). Дистанция в 100 метров включала от 7 до 12 препятствий. Участники преодолевали наклонные платформы, рукоход-лестницу, вертикальные заборы высотой 1,5 и 2 метра, «баланс», рукоход-кольца, сетку, рукоход-альпинистские доски, перелёт на канате и рампу.

Серебряными призёрами чемпионата стали Александр Артюкевич (Сахалинская область) и Екатерина Пешкова (ЕАО). Бронзу завоевали Михаил Аникиев и Анна Токарева из островного региона. В открытом турнире лучшими стали южносахалинцы Константин Коптяев и Александра Сметанина. Второе место заняли Андрей Коптяев (Южно-Сахалинск) и Алёна Бубенчикова (Анива). Третье место у Павла Дорофеева и Екатерины Кузнецовой из Южно-Сахалинска.