2 Июня 2026
Пьяный водитель устроил аварию в Южно-Сахалинске
12:44, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинцы заняли весь пьедестал на чемпионате ДФО по страйкболу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены заняли весь пьедестал почёта на чемпионате Дальневосточного федерального округа по страйкболу в дисциплине "2х2". Соревнования прошли во Владивостоке, и островитяне не уступили соперникам ни одной награды, рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области.

Золото чемпионата завоевали Дмитрий Ставицкий и Максим Доброжан. Эти спортсмены подтвердили своё лидерство по итогам всех игр. Серебряные медали взяли Михаил Дмитриев и Сергей Мерушев. Бронзу выиграли Олег Шалаев и Александр Аксенов.

Таким образом, все три призовых места – с первого по третье – достались представителям Сахалинской области. Чемпионат состоялся 1 июня 2026 года.

