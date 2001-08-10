В Анивском районе прошёл турнир по самбо
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В селе Троицкое состоялись областные соревнования по борьбе самбо, приуроченные к памяти старшего лейтенанта Дениса Юрьевича Плотникова. Турнир собрал юных спортсменов, которые на ковре демонстрировали силу, ловкость и дух соперничества, воспитанный на примерах отваги.
Как сообщили ТИА «Острова» в администрации Анивского городского округа, организаторами мероприятия выступили Дом детского творчества города Анива при поддержке Всероссийской федерации самбо и областной школы самбо и дзюдо. Соревнования традиционно посвящены мужеству и героизму уроженца Анивы — старшего лейтенанта Дениса Юрьевича Плотникова.
С приветственным словом к участникам и болельщикам обратился вице-мэр Андрей Саулей. Он пожелал ребятам спортивных успехов и новых достижений, а также выразил глубокую благодарность родственникам погибшего офицера за воспитание сына, чья жизнь стала примером истинного патриотизма. Денис Юрьевич Плотников был посмертно награждён «Орденом Мужества» указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Высокой награды он удостоен за отвагу и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик.
Ежегодное проведение турнира стало возможным в том числе благодаря поддержке неравнодушных спонсоров: Анивской автомобильной школы ДОССАФ и АНО «Территория Успеха».
В напряжённых ковровых баталиях за призовые места приняли участие воспитанники двух анивских спортивных объединений: «Борьба самбо» под руководством В. Р. Душинского и «Самбо» под руководством В. Д. Кима. Юные спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки.
Результаты турнира выглядят следующим образом:
Первое место заняли:
Сундуков Иван (педагог — Душинский В. Р.). Он также завоевал кубок за волю к победе;
Минзаляев Дамир, Милов Богдан, Тихонов Степан, Кувенев Владислав (педагог — Ким В. Д.).
Второе место завоевали:
Романов Денис (педагог — Душинский В. Р.). Этот спортсмен также удостоен кубка за наибольшее количество побед ввиду явного преимущества;
Щур Артём, Каширин Лев, Мамаев Ян (педагог — Ким В. Д.).
Третье место досталось:
Масалитину Валентину, Сергееву Сергею, Ермолову Михаилу, Жаркову Никите (педагог — Душинский В. Р.);
Жаворонкову Алексу, Головацкому Павлу, Айдарову Арсению, Василенко Артёму, Гарееву Владиславу, Тащяну Тиграну, Пе Ярославу (педагог — Ким В. Д.).
Организаторы и тренеры поздравляют всех участников и победителей турнира, а также выражают благодарность спонсорам и гостям мероприятия за вклад в проведение соревнований и сохранение памяти о героях страны.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
08:12 Сегодня Пенсионеры Сахалина и Курил, достигшие 80-летнего возраста, с июня получат повышенную выплату
10:25 Сегодня Почти 2200 нарушений ПДД зафиксировали камеры на Сахалине за сутки
10:54 Сегодня Сахалинский музей медведя открывает выставку "В.ДАЛЬ веков" к 225-летию Владимира Даля
09:16 Сегодня Россиянам стала доступна оплата по QR-коду в Китае
12:33 13 Мая Житель Сахалина за государственную измену отправится в колонию на 17 лет
14:29 15 Мая На Сахалине два лже-эколога вымогали деньги с владельцев автомое
09:03 15 Мая Почти четыре сотни патронов и 750 граммов пороха изъяли полицейские у двух сахалинцев
09:35 14 Мая Бывший риелтор из Южно-Сахалинска обманул клиентов на 850 тысяч рублей
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Выбор редакции
- 10:54 Сегодня Сахалинский музей медведя открывает выставку "В.ДАЛЬ веков" к 225-летию Владимира Даля
- 09:41 Вчера XV Кирилло‑Мефодиевские чтения пройдут в Южно‑Сахалинске с 21 по 23 мая
- 09:05 18 Мая Жители Сахалинской области удвоили показатели по раздельному сбору отходов
- 09:41 15 Мая На Сахалине торжественно завершится фестиваль авангарда
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?