В Анивском районе прошёл турнир по самбо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Троицкое состоялись областные соревнования по борьбе самбо, приуроченные к памяти старшего лейтенанта Дениса Юрьевича Плотникова. Турнир собрал юных спортсменов, которые на ковре демонстрировали силу, ловкость и дух соперничества, воспитанный на примерах отваги.

Как сообщили ТИА «Острова» в администрации Анивского городского округа, организаторами мероприятия выступили Дом детского творчества города Анива при поддержке Всероссийской федерации самбо и областной школы самбо и дзюдо. Соревнования традиционно посвящены мужеству и героизму уроженца Анивы — старшего лейтенанта Дениса Юрьевича Плотникова.

С приветственным словом к участникам и болельщикам обратился вице-мэр Андрей Саулей. Он пожелал ребятам спортивных успехов и новых достижений, а также выразил глубокую благодарность родственникам погибшего офицера за воспитание сына, чья жизнь стала примером истинного патриотизма. Денис Юрьевич Плотников был посмертно награждён «Орденом Мужества» указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Высокой награды он удостоен за отвагу и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Ежегодное проведение турнира стало возможным в том числе благодаря поддержке неравнодушных спонсоров: Анивской автомобильной школы ДОССАФ и АНО «Территория Успеха».

В напряжённых ковровых баталиях за призовые места приняли участие воспитанники двух анивских спортивных объединений: «Борьба самбо» под руководством В. Р. Душинского и «Самбо» под руководством В. Д. Кима. Юные спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки.

Результаты турнира выглядят следующим образом:

Первое место заняли:

Сундуков Иван (педагог — Душинский В. Р.). Он также завоевал кубок за волю к победе;

Минзаляев Дамир, Милов Богдан, Тихонов Степан, Кувенев Владислав (педагог — Ким В. Д.).

Второе место завоевали:

Романов Денис (педагог — Душинский В. Р.). Этот спортсмен также удостоен кубка за наибольшее количество побед ввиду явного преимущества;

Щур Артём, Каширин Лев, Мамаев Ян (педагог — Ким В. Д.).

Третье место досталось:

Масалитину Валентину, Сергееву Сергею, Ермолову Михаилу, Жаркову Никите (педагог — Душинский В. Р.);

Жаворонкову Алексу, Головацкому Павлу, Айдарову Арсению, Василенко Артёму, Гарееву Владиславу, Тащяну Тиграну, Пе Ярославу (педагог — Ким В. Д.).

Организаторы и тренеры поздравляют всех участников и победителей турнира, а также выражают благодарность спонсорам и гостям мероприятия за вклад в проведение соревнований и сохранение памяти о героях страны.