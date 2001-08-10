Сахалинские борцы завоевали 23 медали на Кубке губернатора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спортсмены Сахалинской области завоевали 23 медали на Всероссийских соревнованиях «Кубок губернатора Сахалинской области» по вольной борьбе среди юношей до 16 лет. Турнир прошёл в Южно-Сахалинске, и островные борцы взяли 7 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых наград. Всего на ковёр вышли более 100 участников из Приморского и Хабаровского краёв, а также из Республики Дагестан.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, турнир носил квалификационный статус. Победители выполнили норматив кандидата в мастера спорта по вольной борьбе. Спортсмены выявляли сильнейших в весовых категориях – от 35 до 100 килограммов.

Тренер высшей категории Насим Ганиев объяснил, почему на сахалинский ковёр съехались сильнейшие юноши со всего Дальневосточного федерального округа. Победа на этом турнире открывает перед ребятами серьёзные перспективы – победитель сразу выполняет норматив кандидата в мастера спорта. Заместитель главного секретаря Александр Ваулин добавил, что команду Сахалинской области представляли ребята из восьми муниципалитетов. Среди них – победители всероссийских турниров и первенств федеральных округов, а также участники первенства России.

Одним из главных героев турнира стал Нуруллохон Луфтуллоев, который выступал в категории до 85 килограммов и завоевал золотую медаль. В этом году сахалинец уже выиграл первенство ДФО и дважды пробовал силы на всероссийских стартах. Сам юноша признался, что волнение присутствует на любых соревнованиях, а настраиваться на схватки ему помогают музыка, общение с друзьями и советы тренеров. Главными качествами для борца он назвал дисциплину и мужество.

Ещё один золотой медалист – Егор Леви, который занимается вольной борьбой с четырёх лет. Он подчеркнул, что основа успеха – это выносливость, характер и умение слушать наставника. Конкуренция в его весовой категории оказалась серьёзной, а соперники – очень хорошо подготовленными.

Насим Ганиев обратил внимание на то, что в раннем возрасте ключевую роль играют координация и скорость. Но не менее важны смелость, боевой дух и любовь к соперничеству. Тренер отметил, что в возрастной категории до 16 лет многие воспитанники успешно совмещают выступления в вольной и греко-римской борьбе. В прошлом году на первенстве ДФО сахалинские вольники завоевали одно золото и два серебра в классическом стиле.