В Южно-Сахалинске прошел шахматный турнир, посвященный Дню Победы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Росгвардии и УМВД, ветераны ведомств и воспитанники южно-сахалинского лицея № 2 встретились за шахматной доской – турнир прошел в формате дружеских партий, где опыт сразился с задором, а стратегия – со смелостью.
Офицеры не только играли, но и делились с начинающими гроссмейстерами тактическими секретами, объясняли логику сложных комбинаций, а ребята узнали о службе в Росгвардии. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Росгвардии по Сахалинской области, мероприятие позволило военным оценить высокий уровень подготовки современной молодежи и укрепило связи между защитниками правопорядка и подрастающим поколением.
За шахматными столами развернулись настоящие интеллектуальные баталии. Неформальное общение создало особую атмосферу турнира. Подполковник полиции Александр Фартух, офицер Управления Росгвардии по Сахалинской области, подчеркнул – шахматы тренируют ум, развивают дисциплину и умение молниеносно принимать обдуманные решения. В службе, как и в шахматах, важно просчитывать действия на несколько шагов вперед, и видеть, как эти качества развивают дети, – большая радость для росгвардейцев.
Организаторы завершили турнир торжественным награждением участников и общим фото. Подобные встречи уже стали доброй традицией для управления. Личный состав ведомства продолжает участвовать в молодежных, спортивных и патриотических мероприятиях – в этом году Росгвардия отмечает 10-летний юбилей и 215-летие со дня образования войск правопорядка.
