Сахалинские борцы завоевали 16 медалей на чемпионате ДФО по греко-римской борьбе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские спортсмены завоевали 16 медалей на чемпионате ДФО по греко-римской борьбе – три золотых, две серебряных и одиннадцать бронзовых наград. Турнир прошел в Южно-Сахалинске и собрал 75 участников из семи регионов Дальнего Востока, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области.
Чемпионат Дальневосточного федерального округа по греко-римской борьбе посвятили призам международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». На ковер вышли борцы из Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей. Заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш поприветствовала участников и пожелала им сил, выдержки и уверенности в своих возможностях. Она отметила, что греко-римская борьба проверяет не только физическую силу, но и силу характера, настойчивость и волю к победе.
Одним из лидеров турнира стал Даниил Никулин из Хабаровска – борец выиграл финал в весовой категории до 77 кг. Сам спортсмен рассказал, что провел три встречи и одержал победы во всех поединках. Финальным боем он остался очень доволен, хотя соперник оказался самым трудным. Ранее Никулин уже встречался с этим же спортсменом на чемпионате ДФО среди участников до 24 лет и тогда проиграл – на этот раз борец смог взять реванш. Победителями турнира также стали Артём Рубанцев (Хабаровский край), Дмитрий Пуненков (Сахалинская область), Никита Давыденко (Сахалинская область), Денис Трухин (Забайкальский край), Тимур Назмутдинов (Приморский край), Акылбек Эркибаев (Саха), Денис Дроздов (Забайкальский край), Николай Золотухин (Забайкальский край) и Кирилл Жилкин (Сахалинская область). С итоговыми протоколами желающие могут ознакомиться в приложенном файле.
