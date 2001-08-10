Сахалинцы завоевали золото азиатского турнира по керлингу

Сборная команда Сахалинской области стала сильнейшей на азиатском турнире по керлингу в Пекине. Участниками соревнований стали 18 команд девушек до 18 лет из островного региона и шести китайских провинций.

«Сборная Сахалина-2» без поражений завершила групповой этап турнира, не оставив шансов своим соперникам также в полуфинале и финале. В золотом составе выступали Мария Эм, Надежда Климова, Надежда Беспалова и Надежда Дехтелинская.

- Прекрасную игру продемонстрировали наши кёрлингистки и заслуженно стали обладателями золотых медалей. Спасибо организаторам за отличный турнир и возможность практиковаться на качественном льду. Отличный опыт для сахалинцев. Также благодарю родителей наших спортсменов за большую помощь в организации поездки, - отметила тренер сахалинской команды Екатерина Антонова.

По завершению соревнований организаторы вместе с островным тренером обсудили дальнейшее сотрудничество и организацию подобных турниров на Сахалине с участием китайских команд.