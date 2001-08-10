Сахалинские пловцы завоевали 68 медалей на межрегиональных соревнованиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены привезли с межрегиональных соревнований по плаванию и «Кубка Сахалина» 68 наград – 27 золотых, 19 серебряных и 22 бронзовых медали. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, турнир собрали более 400 участников из 5 регионов Дальневосточного федерального округа.

Пловцы соревновались на дистанциях 50, 100, 200, 400 и 800 метров – вольным стилем, баттерфляем, на спине, брассом и в комплексном плавании. На турниры приехали ребята из Хабаровска, Владивостока, Находки, Арсеньева, Благовещенска, Артёма, Амурска, Читы, Петропавловска-Камчатского и Комсомольска-на-Амуре. Участница из Петропавловска-Камчатского Ксения Корчева рассказала, что очень довольна своим результатом – она только что выполнила первый разряд. Спортсменка занимается плаванием 8 лет и считает этот вид спорта лучшим: помимо брасса на 50 и 200 метров она часто выступает на комплексном плавании на 200 метров.

Организаторы определили победителей в каждой категории. Золотые награды завоевали южносахалинцы Арсений Швец, Кирилл Вотинов, Михаил Полосков, Андрей Бухарин, Маргарита Павлюченко, Екатерина Северная, Иван Полянский, Дарья Мальцева, Стефани Уитфилд, Марк Захаров, Олег Шаров и Юлия Зверькова. Также победителями стали Марина Иванова из Корсакова, Станислав Азнабаев и Владимир Ульянов из Охи, а также Ирина Ким из Холмска.