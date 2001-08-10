Сахалинские каратисты привезли три медали с

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юные островные спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по киокушин, прошедших в Красноярске. В копилке сахалинской команды золотая, серебряная и бронзовая награды.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе регионального министерства спорта, участниками турнира стали более 350 каратистов из 23 регионов страны. Честь Сахалинской области на этих стартах защищали Богдан Богданов и Макар Махутов.

Наибольшего успеха в составе делегации добился Богдан Богданов, который поднимался на пьедестал дважды. В дисциплине «ката» среди юношей 11 лет в весовой категории до 30 кг он одержал три победы в поединках и завоевал золотую медаль. В разделе «кумитэ» сахалинец также провел успешную серию боев и вышел в финал, где уступил сопернику из Новосибирской области. В итоге спортсмен стал обладателем серебряной награды.

Макар Махутов отличился в дисциплине «кумитэ» среди юношей 12-13 лет в весовой категории до 50 кг. Он дошел до полуфинала, где встретился с представителем Забайкальского края. Уступив в этом поединке, сахалинец завоевал бронзовую медаль турнира.