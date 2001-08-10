Тихоокеанское
Легендарный пловец Виктор Мазанов встретился с юными сахалинскими спортсменами

Знаменитый советский пловец, четырехкратный призер Олимпийских игр Виктор Мазанов встретился с воспитанниками сахалинской спортивной школы водных видов спорта. Мероприятие прошло в рамках всероссийской благотворительной программы "Олимпийские легенды - детям и молодежи России".

Виктор Мазанов, который является двухкратным чемпионом Европы и заслуженным мастером спорта СССР, прибыл на Сахалин в качестве почетного гостя III Международного турнира по плаванию "СахМастерс". Как сообщили ТИА "Острова" в региональном минспорте, встреча с юными спортсменами состоялась в один из соревновательных дней турнира.

Во время общения дети смогли задать вопросы о первых спортивных достижениях легенды, осознанном выборе профессионального пути в плавании, а также узнать подробности о тренировочном процессе. Виктор Георгиевич высоко оценил уровень подготовки сахалинских пловцов и работу тренерского состава: "Уверен, что работа с молодежью, включающая современные методики и передачу опыта, является залогом будущих побед".

Мероприятие прошло в рамках социально значимого проекта Российского союза спортсменов, который направлен на популяризацию физической культуры и спорта среди подрастающего поколения.

