Тихоокеанское
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11:30, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские ветераны СВО примут участие во всероссийском Кубке по волейболу сидя

Сахалинские ветераны СВО примут участие во всероссийском Кубке по волейболу сидя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская команда отправилась в Москву для участия во всероссийских соревнованиях среди ветеранов СВО «Кубок по волейболу сидя «Герои нашего времени».

Состязания продлятся до 23 июня. В борьбу за победу вступят 15 команд – призёры этапов межрегиональных Кубков Защитников Отечества сезона 2023-2024 годов, обладатели 1 и 2 мест отборочного турнира по волейболу сидя среди команд Сибирского федерального округа, а также команда Москвы.

Честь островного региона будут отстаивать Кан Вон Чан, Владимир Авилов, Владимир Попов, Евгений Чернышов, Ильяс Пак, Вячеслав Гололобов, Виктор Быстров и Константин Кузьминский. Также в сахалинскую делегацию входят руководитель Артём Петров, тренер Пак Тон Вон и сопровождающий Людмила Пшеничникова.

 

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