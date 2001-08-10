Сахалинские ветераны СВО примут участие во всероссийском Кубке по волейболу сидя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская команда отправилась в Москву для участия во всероссийских соревнованиях среди ветеранов СВО «Кубок по волейболу сидя «Герои нашего времени».

Состязания продлятся до 23 июня. В борьбу за победу вступят 15 команд – призёры этапов межрегиональных Кубков Защитников Отечества сезона 2023-2024 годов, обладатели 1 и 2 мест отборочного турнира по волейболу сидя среди команд Сибирского федерального округа, а также команда Москвы.

Честь островного региона будут отстаивать Кан Вон Чан, Владимир Авилов, Владимир Попов, Евгений Чернышов, Ильяс Пак, Вячеслав Гололобов, Виктор Быстров и Константин Кузьминский. Также в сахалинскую делегацию входят руководитель Артём Петров, тренер Пак Тон Вон и сопровождающий Людмила Пшеничникова.