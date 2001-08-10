Житель Поронайска завоевал золото и бронзу на международном турнире по боксу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Боксер из Поронайска Артур Фаустов занял первое место в весе 85 кг в возрастной категории 50+ на первом международный турнире по боксу среди ветеранов на призы «Академии бокса Сибирь».

Чемпионат собрал 47 участников из России, Узбекистана, Казахстана и Монголии. Россия была представлена спортсменами из Кемерова, Краснодара, Уфы, Новосибирска.

В категории 46–50 лет Артур Фаустов боксировал с заслуженным мастером спорта, чемпионом мира и Европы из Казахстана Есимханом Куралбаевым, где по итогам встречи стал бронзовым призером.

В финале категории 50+ против островного атлета на ринг вышел боец из Казахстана Андрей Ембатуров.

Артур Фаустов является кандидатом в мастера спорта, его стаж занятий боксом 40 лет. Он двукратный победитель чемпионатов Сибири и Дальнего Востока. За свою спортивную карьеру он провел 80 боев, и в 70 из них одержал победу, сообщает областной минспорт.