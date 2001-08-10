Юные спортсмены Сахалина взяли золото, серебро и бронзу на турнире по настольному теннису

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены показали блестящие результаты на первенстве Дальневосточного федерального округа по настольному теннису, завоевав пять медалей. В копилке островной команды оказались одна золотая, две серебряные и две бронзовые награды.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального министерства спорта, соревнования прошли в посёлке Агинское Забайкальского края. В турнире участвовали более 100 юных спортсменов из Хабаровского, Приморского, Забайкальского краёв, республик Бурятия и Саха (Якутия), а также Амурской и Сахалинской областей. Команда сахалинских юношей в составе Артемия Полокова, Александра Мельникова и Арсения Вишнякова уверенно дошла до финала, где одержала победу над теннисистами из Якутии со счётом 3:1.

Серебряные медали завоевали Серафима Щербакова и Артемий Поколов в миксте, а также Александр Мельников и Артемий Поколов в мужских парах. Бронзовые награды достались Александру Мельникову в личных соревнованиях среди юношей и Серафиме Щербаковой, которая выступала в паре с читинской спортсменкой Дарьей Гурулёвой. По итогам турнира Александр Мельников получил две путёвки на первенство России, которое пройдёт с 10 по 15 мая в Чебоксарах.