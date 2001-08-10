Тело мужчины обнаружили на берегу залива Терпения
09:55, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Поронайский межрайонный следственный отдел СК России по Сахалинской области организовал доследственную проверку по факту обнаружения тела 52-летнего мужчины на берегу залива Терпения в Поронайском районе.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном следственном управлении, в ходе осмотра места происшествия специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти погибшего.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу – именно она поможет установить точную причину смерти мужчины. Назначение экспертизы является стандартной процедурой в подобных случаях.

По итогам всей проверки сотрудники ведомства примут процессуальное решение.

