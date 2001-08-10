23 Апреля 2026
За сутки на Сахалине камеры зафиксировали 2770 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки на Сахалине случилось одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Как рассказали ТИА «Острова» в сводке региональной Госавтоинспекции, сотрудники ведомства в ходе профилактических рейдов пресекли 130 нарушений правил дорожного движения. Полицейские задержали и отстранили от управления транспортными средствами пять водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.

Помимо нетрезвых автомобилистов, стражи порядка задержали ещё 17 водителей – те либо не имели права управления машиной, либо суд лишил их этого права. Также сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности одного нарушителя за выезд на встречную полосу, одного – за управление незарегистрированным транспортным средством, 20 водителей – за тонировку стёкол, 14 – за технические неисправности машин и ещё 10 – за игнорирование дорожных знаков и нарушение правил стоянки.

Правоохранители составили три административных протокола на водителей, которые не оплатили в установленный срок штрафы по линии Госавтоинспекции. Семь автомобилей сотрудники задержали и поместили на специализированную стоянку. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации за прошедшие сутки зафиксировали 2770 нарушений правил дорожного движения.

