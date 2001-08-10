В Невельске жильцам пришлось выбегать на улицу из горящего дома

Пожар тушили в многоквартирном доме в Невельске в ночь на 23 апреля. Происшествие случилось на улице Гоголя, вместе с пожарными на месте работали специалисты газодымозащитной службы, пишет astv.ru.

В ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщили, что сигнал о возгорании в четырёхэтажке поступил в 23:39. Пожарный расчёт прибыл через 6 минут. К этому времени жильцы эвакуировались самостоятельно.

"Для определения очага и масштабов возгорания потребовалась работа газодымозащитной службы - оказалось, что в одной из комнат тлел матрас. Пожар ликвидировали в 23:56 на площади четыре квадратных метра", - подчеркнули в ведомстве.

В тушении участвовали 6 специалистов и две единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Люди не пострадали.