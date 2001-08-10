10:32

На Сахалине завершилась Зимняя футбольная лига-2026

На Сахалине завершилась Зимняя футбольная лига-2026

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В спортивном комплексе «Олимпия-Парк» завершилась Зимняя футбольная лига-2026. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, турнир собрал сильнейшие детские команды региона. Несколько месяцев юные футболисты 2013-2017 годов рождения боролись за победу.

Среди игроков 2013 года рождения первое место завоевала команда «Сахалин 2013 Белые». Серебро досталось «Сахалин 2014 Марс», бронза – СШ г. Холмск. Лучший бомбардир – Артем Карекенов из СШ Холмск с 22 голами. Лучший вратарь – Данил Максимов («Сахалин 2013 Белые»), защитник – Егор Юрьянов («Сахалин 2014 Марс»). Лучший полузащитник – Арлен Насипбеков («Сахалин 2014 Марс»), нападающий – Руслан Бутылин («Сахалин 2013 Белые»). Лучший игрок – Максим Кузьменко («Сахалин 2013 Белые»).

В категории 2014 года рождения победила команда СШ г. Долинск. Второе место занял «Сахалин 2014 Итуруп», третье – «Сахалин 2014 Юпитер». Лучший бомбардир – Артём Еремин из СШ Долинск с 27 голами. Лучший вратарь – Демьян Яснов («Сахалин 2014 Итуруп»), защитник – Тимофей Кокушков («Сахалин 2014 Юпитер»). Лучший полузащитник – Никита Немыкин («Сахалин 2014 Юпитер»), нападающий – Данил Стеренчук («Сахалин 2014 Итуруп»). Лучший игрок – Ян Мешков (СШ Долинск).

Среди команд 2015 года рождения первое место занял «Сахалин 2015 Легион». Серебряные призёры – «Сахалин 2015 Белые», бронзовые – «Сахалин 2015 Синие». Лучший бомбардир – Никита Рожков из ФК «Родина» с 53 голами. Лучший вратарь – Илья Распопов («Сахалин 2015 Синие»), защитник – Руслан Ким («Сахалин 2015 Белые»). Лучший полузащитник – Сергей Лавров («Сахалин 2015 Легион»), нападающий – Вячеслав Высоцкий («Сахалин 2015 Легион»). Лучший игрок – Кирилл Бугров («Сахалин 2015 Белые»).

В группе 2016 года рождения победу одержал «Омега-Сахалин». Второе место – «Торпедо» (Троицкое), третье – «Сахалин 2016». Лучший бомбардир – Денис Кораблёв из «Торпедо» с 27 голами. Лучший вратарь – Савелий Павлович («Омега-Сахалин»), защитник – Матвей Рубин («Сахалин 2016»). Лучший полузащитник – Тимофей Богатырев («Омега-Сахалин»), нападающий – Артём Перминов («Сахалин 2016»). Лучший игрок – Денис Кораблёв («Торпедо»).

Среди команд 2017 года рождения лидером стал «Сахалин 2017 Орлы». Второе место – у «Омега-Сахалин», третье – у ФК «Родина». Лучший бомбардир – Марлен Насипбеков из «Сахалин 2017 Орлы» с 18 голами. Лучший вратарь – Дмитрий Богомолов (ФК «Родина»), защитник – Захар Легостаев («Сахалин 2017 Орлы»). Лучший полузащитник – Давид Юн («Омега-Сахалин»), нападающий – Анатолий Тугарев («Омега-Сахалин»). Лучший игрок – Захар Кубраков («Сахалин 2017 Орлы»).

