В Южно-Сахалинске в автомобиле на парковке обнаружили тело мужчины
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На парковке в Южно-Сахалинске обнаружили тело 55-летнего мужчины в автомобиле. Следственный отдел по городу организовал доследственную проверку. Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении СК России, признаки насильственной смерти на месте происшествия не нашли.
Следователи осмотрели место, где лежало тело. Для установления точной причины смерти они назначили судебно-медицинскую экспертизу.
По итогам проверки сотрудники ведомства примут процессуальное решение.
