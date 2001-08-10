В Южно-Сахалинске в автомобиле на парковке обнаружили тело мужчины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На парковке в Южно-Сахалинске обнаружили тело 55-летнего мужчины в автомобиле. Следственный отдел по городу организовал доследственную проверку. Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении СК России, признаки насильственной смерти на месте происшествия не нашли.

Следователи осмотрели место, где лежало тело. Для установления точной причины смерти они назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По итогам проверки сотрудники ведомства примут процессуальное решение.