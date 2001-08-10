Сахалинец собрал деньги с родителей, чтобы свозить детей на фестиваль, и перестал выходить на связь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинца обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения – он похитил более 400 тысяч рублей у родителей юных артистов. Мужчина возглавлял общественную организацию по поддержке молодёжного творчества, но вместо организации поездки на международный фестиваль-конкурс просто присвоил деньги и исчез.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, сейчас задержанный находится под стражей, а полицейские ищут других возможных жертв афериста.

По данным следствия, в феврале 2026 года председатель общественной организации пригласил руководителей сахалинских творческих школ участвовать в международном фестивале-конкурсе. Затем он связался с представителями владивостокской фирмы, которая сопровождает поездки и выступления на подобных мероприятиях. Мужчина заявил сотрудникам компании, что курирует группу детей, желающих выступить на фестивале, причём в составе группы находились ребята с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники фирмы разъяснили ему процедуру подачи заявки и перечень необходимых документов.

Родители юных артистов перечислили аферисту деньги за организацию поездки. Однако сразу после получения средств злоумышленник перестал отвечать на звонки и сообщения потерпевших. Заявку на фестиваль он не оформил, документы не собрал. Общая сумма ущерба превысила 400 тысяч рублей.

Полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия и при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого. В ходе обыска следователи изъяли банковские карты, мобильный телефон, ноутбук и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователь возбудил уголовное дело. Суд избрал фигуранту меру пресечения – заключение под стражу. В настоящее время полиция продолжает мероприятия по установлению всех потерпевших от противоправной деятельности.