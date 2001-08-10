Сахалинец отсидел за пьяное вождение три месяца, вышел и вновь сел пьяным за руль

Сотрудники автоинспекции в Долинске задержали гражданина, который находился в автомобиле с явными признаками алкогольного опьянения. При этом мужчина уже давно не имеет прав – суд лишал его их за аналогичное нарушение, а также приговаривал к трём месяцам лишения свободы.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном УГИБДД, инспекторы во время несения службы остановили автомобиль иностранной марки. В машине сидел 32-летний местный житель с явными признаками опьянения. Тестер показал 0,760 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха – это состояние опьянения. При проверке документов полицейские выяснили, что мужчина уже лишён прав.

Ранее суд уже признал этого гражданина виновным по первой части статьи 264.1 УК РФ за управление автомобилем в состоянии опьянения и приговорил его к трём месяцам лишения свободы. В этот раз полицейские возбудили против него уголовное дело уже по второй части той же статьи. Санкция этой нормы предусматривает до трёх лет лишения свободы.

Следователи избрали фигуранту меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении. Сам автомобиль полицейские изъяли.