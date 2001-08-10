За сутки на Сахалине камеры зафиксировали 2693 нарушения ПДД

За сутки на Сахалине камеры зафиксировали 2693 нарушения ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не случилось ни одного ДТП с пострадавшими. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, сотрудники пресекли 139 нарушений правил дорожного движения. Камеры фото- и видеофиксации за сутки зафиксировали 2693 нарушения.

Полицейские задержали и отстранили от управления три водителя, которые сели за руль пьяными. Также стражи порядка задержали 17 человек, не имеющих прав либо лишённых их по решению суда.

Инспекторы привлекли к ответственности двух водителей за выезд на встречную полосу. Ещё двух человек наказали за управление незарегистрированными машинами. Семь водителей получили штрафы за тонировку стёкол, а пятеро – за технические неисправности. Трёх нарушителей наказали за игнорирование дорожных знаков и неправильную парковку. Один водитель нарушил правила перевозки детей.

Сотрудники Госавтоинспекции составили семь административных материалов на водителей, которые не уплатили вовремя штрафы по линии ведомства. Полицейские задержали и отправили на спецстоянку 11 автомобилей.

