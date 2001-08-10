За сутки на Сахалине камеры зафиксировали 2693 нарушения ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не случилось ни одного ДТП с пострадавшими. Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, сотрудники пресекли 139 нарушений правил дорожного движения. Камеры фото- и видеофиксации за сутки зафиксировали 2693 нарушения.

Полицейские задержали и отстранили от управления три водителя, которые сели за руль пьяными. Также стражи порядка задержали 17 человек, не имеющих прав либо лишённых их по решению суда.

Инспекторы привлекли к ответственности двух водителей за выезд на встречную полосу. Ещё двух человек наказали за управление незарегистрированными машинами. Семь водителей получили штрафы за тонировку стёкол, а пятеро – за технические неисправности. Трёх нарушителей наказали за игнорирование дорожных знаков и неправильную парковку. Один водитель нарушил правила перевозки детей.

Сотрудники Госавтоинспекции составили семь административных материалов на водителей, которые не уплатили вовремя штрафы по линии ведомства. Полицейские задержали и отправили на спецстоянку 11 автомобилей.