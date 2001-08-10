У сахалинцев, подозреваемых в умышленных преступлениях, изъяли 14 единиц оружия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На минувшей неделе сотрудники территориального управления Росгвардии проверили 147 мест хранения гражданского оружия на Сахалине и выявили 10 нарушений законодательства. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ведомства, большинство нарушений составило несоблюдение владельцами сроков продления разрешений. Росгвардейцы составили протоколы на нарушителей, изъяли оружие и аннулировали семь разрешений на его хранение и ношение.
В ходе контрольных мероприятий правоохранители установили ряд обстоятельств, которые препятствуют владению и использованию оружия. В Южно-Сахалинске, Холмске, Корсакове и Поронайске росгвардейцы изъяли 14 единиц огнестрельного оружия у владельцев, которых подозревают в совершении умышленных преступлений – среди изъятого числятся два карабина с нарезным стволом и травматический пистолет. Нарушение сроков медицинского освидетельствования привело к изъятию ещё 12 единиц гладкоствольного огнестрельного оружия у сахалинцев в Тымовском, Холмске и Углегорске. В Южно-Сахалинске владелец оружия самообороны не прошёл периодическую проверку безопасного обращения с ним – у него сотрудники изъяли травматический пистолет и 6 патронов.
Всего за время рейдовых мероприятий росгвардейцы изъяли и поместили на временное хранение 41 единицу огнестрельного оружия и 6 патронов. Сахалинцы добровольно сдали 6 охотничьих ружей. За прошедшую неделю в ведомство поступило 246 заявлений от граждан и организаций в рамках предоставления государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности, а с учётом ранее поступивших обращений сотрудники рассмотрели 281 заявление. Владельцам оружия необходимо строго соблюдать правила его оборота – возникновение обстоятельств, при которых подозреваемому или обвиняемому в совершении умышленного преступления не выдают лицензию на приобретение оружия, служит основанием для изъятия оружия у тех граждан, которые уже им владеют.
