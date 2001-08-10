Южно-Сахалинск успешно принял IV Кубок Евразии по прыжкам в воду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершился IV Кубок Евразийских стран по прыжкам в воде, где российские спортсмены завоевали 16 медалей. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, соревнования впервые прошли в современном Центре "Волна", построенном при поддержке "Газпрома".
В течение трех дней 60 спортсменов из шести стран разыграли 8 комплектов наград. "Зрители смогли увидеть захватывающие выступления как в одиночных, так и в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина и 10-метровой вышки", - отметил вице-президент Федерации Глеб Гальперин. Российская сборная доминировала, завоевав 8 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовую медаль.
Центр "Волна" получил самые высокие оценки от участников и тренеров. "Это один из лучших комплексов не только в России, но и в Европе", - подчеркнул Гальперин.
Организаторы уже планируют проводить здесь крупные международные турниры и тренировки сборной России. Мероприятие прошло в рамках госпрограммы развития спорта, собрав рекордное количество зрителей.
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