Южно-Сахалинск успешно принял IV Кубок Евразии по прыжкам в воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершился IV Кубок Евразийских стран по прыжкам в воде, где российские спортсмены завоевали 16 медалей. Как рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте, соревнования впервые прошли в современном Центре "Волна", построенном при поддержке "Газпрома".

В течение трех дней 60 спортсменов из шести стран разыграли 8 комплектов наград. "Зрители смогли увидеть захватывающие выступления как в одиночных, так и в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина и 10-метровой вышки", - отметил вице-президент Федерации Глеб Гальперин. Российская сборная доминировала, завоевав 8 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовую медаль.

Центр "Волна" получил самые высокие оценки от участников и тренеров. "Это один из лучших комплексов не только в России, но и в Европе", - подчеркнул Гальперин.

Организаторы уже планируют проводить здесь крупные международные турниры и тренировки сборной России. Мероприятие прошло в рамках госпрограммы развития спорта, собрав рекордное количество зрителей.