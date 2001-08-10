Сахалинцы завоевали 17 наград всероссийских соревнований по сноуборду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские сноубордисты стали обладателями 7 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых медалей чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа в Магадане, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Участие в соревнованиях принимали более 100 спортсменов из Приморского, Камчатского и Хабаровского краёв, Магаданской и Сахалинской областей. Состязания прошли в дисциплинах параллельный слалом-гигант и параллельный слалом.

В чемпионате в дисциплине параллельный слалом-гигант золотые медали завоевали Ульяна Белоусова и Матвей Добросовестный, серебро у Алексея Яблочникова, бронзовая медаль у Никиты Манакина. В параллельном слаломе вторым стал Алексей Яблочников.

На первенстве ДФО по сноуборду островитяне завоевали еще 12 медалей.

В параллельном слалом-гиганте первые места заняли Владислава Кокина, Ульяна Белоусова и Матвей Добросовестный, на втором месте расположился Вениамин Алёшин, третьим стал Никита Манакин. В параллельном слаломе золотые медали в копилку островной сборной принесли Матвей Добросовестный и Владислава Кокина, серебро у Егора Ломтера, Алексея Яблочникова, Алины Клюевой и Вениамина Алёшина, бронза у Златы Сташко.