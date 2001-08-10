Сахалинцы завоевали семь медалей первенства ДФО по биатлону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские биатлонисты завоевали 4 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медали первенства Дальневосточного федерального округа по биатлону в Петропавловске-Камчатском. За награды соревнований боролись 48 спортсменов из Забайкальского и Камчатского краёв, Республики Саха (Якутия) и Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

В спринте на 7,5 км с двумя рубежами в возрастной группе «17-18 лет» первое место занял Григорий Касьян, на втором месте Андрей Панин.

Золото в копилку островной сборной принес Матвей Кравцунов в гонке на 6 км в категории «15-16 лет», Глеб То взял серебро.

В эстафетной гонке 3х6 км две островные команды завоевали золотые медали. Среди юношей в возрастной категории «17-18 лет» лучшим стал союз Андрея Панина, Егора Потапова и Григория Касьяна, в группе «15-16 лет» - Глеба То, Ивана Митрофанова и Матвея Кравцунова.

Также бронзовую награду в эстафете 3х6 км выиграл Игорь Коптяев, выступавший в составе сборной команды Дальневосточного федерального округа.