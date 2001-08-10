Мастер-класс по фигурному катанию провели для студентов СахГУ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Массовые катания и мастер-класс по фигурному катанию на коньках, посвященные Всероссийскому студенческому фестивалю «Спортивная студенческая ночь» и празднованию Дня российского студенчества, прошли в Южно-Сахалинске. Участниками мероприятия во Дворце спорта «Кристалл» стали более 50 студентов Сахалинского государственного университета. Организаторами выступили островное министерство спорта, СахГУ и областная спортивная школа «Кристалл», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Такое прекрасное спортивное мероприятие мы проводим благодаря сотрудничеству с Сахалинским государственным университетом. Это не просто обычные катания для нашей молодежи. Сегодня тренер и воспитанницы спортшколы «Кристалл» покажут простейшие элементы фигурного катания, которые возможно исполнить любителям коньков на первом же занятии. В целом для островных студентов такие мастер-классы могут стать приятным досугом, поэтому мы постараемся такие мероприятия проводить на регулярной основе, - отметил заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

Также под руководством своего наставника Виктории Сидоренко юные фигуристки демонстрировали для студентов простые комбинации.

- Никогда не видел фигурное катание воочию, поэтому сегодня с интересом наблюдал за спортсменками. Это было очень зрелищно. Я, конечно, пытался выполнить некоторые элементы, но не совсем всё удавалось. Но впечатления получил хорошие – это главное. Считаю, что проведение подобных мероприятий будет положительно сказываться на развитии спортивной культуры нашей страны, - поделился своими эмоциями студент СахГУ Данияр Агаев.

Фигуристки старались помочь каждому в выполнении разных упражнений, поделиться своими опытом и знаниями.

- Очень рады видеть довольных студентов, ведь для большинства из них сегодня произошло первое знакомство с этим красивейшим видом спорта. Мастер-класс по фигурному катанию сможет усилить и подправить технику катания ребят. Это придаст им больше уверенности на льду. Мы уверены, наше дальнейшее плотное сотрудничество с министерством спорта Сахалинской области положительно скажется на популярности физической культуры и спорта в целом, - рассказала проректор по воспитательной работе и молодежной политике СахГУ Нина Жидяева.