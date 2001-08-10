На Сахалине стали известны имена победителей турнира по настольному теннису "Будущее России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Турнир по настольному теннису «Будущее России» прошел в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Соревнования в стенах универсального зала Учебно-тренировочного центра «Восток» собрали 70 спортсменов из Камчатского и Приморского краёв, а также Долинского, Смирныховского, Поронайского, Холмского и Южно-Курильского районов Сахалинской области и Южно-Сахалинска.
- Соревнования проходили в двух возрастах – «до 14 лет» и «до 16 лет». Главное, что все остались довольны, - рассказали организаторы.
По итогам турнира в младшей возрастной группе среди девушек первое и второе места заняли приморские теннисистки Варвара Иродова и Вероника Тарасова, третье место у Серафимы Щербаковой из Сахалинской области. У юношей первую и вторую ступеньку пьедестала заняли южносахалинцы. Золотую награду выиграл Александр Мельников, серебро у Артемия Поколова. Бронзовая награда у Марка Долгоаршинного из Владивостока.
В старшей возрастной группе у девушек на первое место поднялась Надежда Черданцева из Долинска, второе место у Анастасии Федоренко из Холмска, третьей стала Варвара Иродова из Ярославского. Среди юношей тройку призеров составили спортсмены из Южно-Сахалинска. На первом месте Александр Мельников, на втором расположился Артемий Поколов, третьим стал Арсений Вишняков.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:52 Сегодня Очередных нелегальных мигрантов выдворили сахалинские судебные приставы
- 09:38 Сегодня Ремонт варочной панели Beko: пошаговое руководство
09:44 Сегодня Аэровокзал "Южно-Сахалинск" будет обслуживать больше рейсов на Москву
09:15 Сегодня Сахалинские студентов познакомили с русской народной традиционной культурой
11:11 Вчера Задержан сахалинец, подозреваемый в угоне машины с ребенком в салоне
15:14 12 Ноября Аквакультуру на озере Буссе будет развивать компания из Санкт-Петербурга
10:07 7 Ноября В Южно-Сахалинске для воспитанников реабилитационного центра провели мастер-класс
11:17 7 Ноября На Камчатке начали продавать дубайский шоколад
11:11 Вчера Задержан сахалинец, подозреваемый в угоне машины с ребенком в салоне
- 02:00 30 Октября Установка и обслуживание мачтовых платформ: что нужно знать?
- 01:20 2 Ноября Видеопоздравление на праздники: искренний и трогательный подарок
- 01:18 2 Ноября Галогенорганические соединения: особенности и применение в промышленности
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?