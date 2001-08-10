Тихоокеанское
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16:02, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине стали известны имена победителей турнира по настольному теннису "Будущее России"

На Сахалине стали известны имена победителей турнира по настольному теннису

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Турнир по настольному теннису «Будущее России» прошел в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования в стенах универсального зала Учебно-тренировочного центра «Восток» собрали 70 спортсменов из Камчатского и Приморского краёв, а также Долинского, Смирныховского, Поронайского, Холмского и Южно-Курильского районов Сахалинской области и Южно-Сахалинска.

- Соревнования проходили в двух возрастах – «до 14 лет» и «до 16 лет». Главное, что все остались довольны, - рассказали организаторы.

По итогам турнира в младшей возрастной группе среди девушек первое и второе места заняли приморские теннисистки Варвара Иродова и Вероника Тарасова, третье место у Серафимы Щербаковой из Сахалинской области. У юношей первую и вторую ступеньку пьедестала заняли южносахалинцы. Золотую награду выиграл Александр Мельников, серебро у Артемия Поколова. Бронзовая награда у Марка Долгоаршинного из Владивостока.

В старшей возрастной группе у девушек на первое место поднялась Надежда Черданцева из Долинска, второе место у Анастасии Федоренко из Холмска, третьей стала Варвара Иродова из Ярославского. Среди юношей тройку призеров составили спортсмены из Южно-Сахалинска. На первом месте Александр Мельников, на втором расположился Артемий Поколов, третьим стал Арсений Вишняков.

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