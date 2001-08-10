На Сахалине стали известны имена победителей турнира по настольному теннису

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Турнир по настольному теннису «Будущее России» прошел в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Соревнования в стенах универсального зала Учебно-тренировочного центра «Восток» собрали 70 спортсменов из Камчатского и Приморского краёв, а также Долинского, Смирныховского, Поронайского, Холмского и Южно-Курильского районов Сахалинской области и Южно-Сахалинска.

- Соревнования проходили в двух возрастах – «до 14 лет» и «до 16 лет». Главное, что все остались довольны, - рассказали организаторы.

По итогам турнира в младшей возрастной группе среди девушек первое и второе места заняли приморские теннисистки Варвара Иродова и Вероника Тарасова, третье место у Серафимы Щербаковой из Сахалинской области. У юношей первую и вторую ступеньку пьедестала заняли южносахалинцы. Золотую награду выиграл Александр Мельников, серебро у Артемия Поколова. Бронзовая награда у Марка Долгоаршинного из Владивостока.

В старшей возрастной группе у девушек на первое место поднялась Надежда Черданцева из Долинска, второе место у Анастасии Федоренко из Холмска, третьей стала Варвара Иродова из Ярославского. Среди юношей тройку призеров составили спортсмены из Южно-Сахалинска. На первом месте Александр Мельников, на втором расположился Артемий Поколов, третьим стал Арсений Вишняков.