На Сахалине прошли первые за долгое время соревнования по фехтованию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном Центре единоборств прошли открытые региональные соревнования по фехтованию на рапирах, посвященные десятилетию всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». За награды боролись более ста юных и взрослых участников, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

По результатам состязаний победителями с своих возрастных группах стали Анастасия Котенева (категория «до 12 лет»), Иван Назаренко («до 12 лет»), Яна Брюханова («до 15 лет»), Родион Чаленко («до 15 лет»), Софья Макухина («до 18 лет»), Родион Чаленко («до 18 лет»), Ли Ю Ми («до 21 года»), Вячеслав Болмусов («до 21 года»), Юлия Татаренко («женщины») и Дамир Носов («мужчины»).