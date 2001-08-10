Сахалинских лыжников приглашают на первый спринт на лыжероллерах в гору Большевик

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соревнования среди лыжников-гонщиков на лыжероллерах, посвящённые Дню физкультурника, впервые пройдут в Южно-Сахалинске 10 августа, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Состязания включат в себя две дистанции по Юго-западному серпантину СТК «Горный воздух». Участников 14-17 лет будет ожидать трасса протяжённостью 1,7 км с финишем на средней станции комплекса, спортсменов 18 лет и старше – 4,2 км с выходом на вершину горы Большевик.

Регистрация продлится до 9 августа. Выдача номеров пройдёт 10 августа с 8:30 до 9:30 на нижней станции «Горного воздуха». Здесь же в 10:00 состоится парад открытия соревнований. Старт состязаний в – в 10:10.